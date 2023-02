Lione-Lille, le ultimissime sulle formazioni

Lione-Lille, Fonseca vuole continuare in Coupe de France

Oggi andrà in scena il match tra il Lione di Laurent Blanc ed il Lille di Paulo Fonseca, valido per la Coupe de France. Le due squadre di sono già sfidate in campionato in una partita molto tesa, sbloccata dal gol di Lacazette. Il discorso coppa è diverso ed il tecnico portoghese proverà a prendersi la rivincita.

Lione-Lille, le probabili formazioni

LIONE (4-3-1-2): Lopes; Gusto, Lukeba, Lovren, Henrique; Caqueret, Thiago Mendes, Lepenant; Cherki; Lacazette, Barcola.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Weah, Fonte, Djalo, Diakité; André Gomes, André; Zhegrova, Angel Gomes, Cabella; David.