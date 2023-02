Manchester United-Leeds, le ultimissime sulle formazioni

Manchester United-Leeds, i Whites disastrosi fuori casa

I Red Devils cercano i tre punti contro un avversario molto abbordabili come il Leeds. I Whites hanno statistiche disastrosi fuori casa, perciò il match di stasera, vede come pronostico, la vittoria del Manchester United. Ecco come si schiereranno le due formazioni per i tre punti di Premier League.

Le probabili formazioni di Manchester United-Leeds

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Shaw; Sabitzer, Fred; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst.

LEEDS (4-2-3-1): Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Wober; Adams, McKennie; Sinisterra, Aaronson, Gnonto; Rutter.