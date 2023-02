Manchester United-Leeds, probabili formazioni e dove vederla

Quest’oggi alle ore 21:00 ad Old Trafford andrà in scena il recupero dell’ottava giornata di Premier League, con il Manchester United che sfiderà il Leeds.

Le condizioni delle due squadre

I Red Devils arrivano alla gara da un momento di forma, fisica e mentale, stratosferica. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo è come se i diavoli rossi si fossero levati di dosso un peso e una pressione che li portava a non esprimersi al meglio e ad essere piuttosto discontinui. Dopo la pausa mondiale il Manchester United ha ripereso alla grande la stagione, collezionando tantissime vittorie, e scoprendo un’arma che forse non sapeva neppure di avere in casa: Marcus Rashford. L’inglese è attualmente infermabile, a vederlo giocare sembra veramente imprendibile per i difensori, e i suoi gol ed assist ammontano finora, rispettivamente, in tutte le competizioni, a 19 e 8. Solamente nel 2023 la squadra di Ten Hag ha infatti vinto 8 partite, considerando anche quelle in Coppa, tra di queste anche la vittoria in campionato, in rimonta, contro i rivali del City; 1 pareggio e 1 sola sconfitta contro l’Arsenal. Nell’altra faccia della medaglia vi è il Leeds, che arriva invece al match da una situazione sicuramente più difficile e tortuosa. I Peacocks hanno infatti comunicato l’altro ieri l’esonero del loro allenatore, Jesse Marsch, che verrà sostituito, solo momentaneamente, da Michael Skubala, ovvero l’allenatore della squadra under 21. I Leeds si trovano momentaneamente un gradino sopra alla zona retrocessione, ma a pari punti con la terz’ultima, Everton, e a soli 3 punti di distacco dal’ultima in classifica, il Southampton. Nelle ultime 5 partite di Premier League i Whites hanno infatti ottenuto solamente 3 punti. Se il Manchester United dovesse vincere agguanterebbe la squadra di Guardiola a 45 punti mentre, se ad avere la meglio sarà il Leeds, potrebbe riscattarsi e cercare così di tirarsi da fuori da questa situazione buia.

Le probabili formazioni di Manchester United-Leeds

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Sabitzer, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst. Allenatore: Ten Hag.

Probabile formazione Leeds (4-2-3-1): Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Wober; Adams, McKennie; Sinisterra, Aaronson, Gnonto; Rutter. Allenatore: Skubala.

Dove vederla in TV

Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Calcio. Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su Now TV e Sky Go.