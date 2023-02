Parla il Ds Ergun sul riscatto di Morutan:” Ad oggi non è arrivata nessuna richiesta, il Pisa deve guardare il proprio budget”

Il riscatto di Olimpiu Morutan da parte del Pisa è ancora in stand by

Niente di nuovo dal fronte orientale, o almeno così pare. Il Ds del Galatasaray Cenk Ergun è stato intervistato in merito al riscatto di Morutan e queste sono state le sue parole:

“Finora non è arrivata alcuna richiesta per Moruțan Il club sta guardando il proprio budget, ma al momento non c’è nulla. Finora non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Analizzeranno la situazione. Se il Pisa sarà promosso, l’opzione di acquisto diventerà obbligatoria. Se non ricordo male, questa opzione dovrebbe essere di 5,5 milioni di euro. Vediamo, il suo contratto di prestito è fino alla fine della stagione. Sarà valutato alla fine della stagione”

Quindi a quanto a pare delle presunte offerte da 3,5 milioni e da 4,1 milioni non vi è traccia, ed il Galatasaray a questo punto non vuole scendere sotto i 5,5 milioni di riscatto come da contratto.

Olimpiu Morutan sta fornendo delle ottime prestazioni in campo, nonostante che la squadra in questo ultimo mese abbia subito una flessione nel rendimento, il rumeno risulta sempre uno dei migliori in campo.

A questo punto non ci resta che attendere la fine del campionato per capire quale sarà il destino di Olimpiu, se a Pisa o in un altro club italiano.