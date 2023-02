Sampdoria è sempre più crisi. Ultima speranza la composizione negoziata

La Sampdoria è sempre più in crisi finanziaria

I risultati sul campo non aiutano di certo anche i giocatori a risollevare il morale, quel maledetto rigore fischiato al 96′ a Monza pesa come un macigno e la strada per Stankovic è sempre più in salita.

Ma la partita più importante non si gioca a Marassi ma nella sede del club blucerchiato, dove dopo ben sei assemblee dei soci convocate ed andate regolarmente deserte, non si riesce a trovare una via d’uscita per la salvezza del club, che ad oggi appare sempre più difficile.

L’ultima chance è stata giocata dai consiglieri del club, adottando lo strumento della Composizione negoziata.

