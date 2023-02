Nuovo arrivo per i blucerchiati

Stankovic aspetta acquisti

Stankovic chiede aiuto. Visto il mercato deludente, l’obiettivo per la Sampdoria sono gli svincolati. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX i blucerchiati starebbero pensando allo spagnolo Jesé Rodriguez Ruiz, 29 anni, che a metà gennaio si è svincolato dall’Ankaragücü, e dove ha raccolto solamente 2 gol in 14 presenze. La firma per l’ex Real Madrid potrebbe arrivare nelle prossime ore.