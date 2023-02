Calciomercato Inter, si pensa ai rinnovi | Le novità

Inter-Bastoni: “Ancora distanza tra le parti”

L’Inter si ritrova ad affrontare un nuovo rinnovo contrattuale, nuovamente nel reparto difensivo. Il contratto di Bastoni, infatti, scade nel 2024 ed il giocatore nel suo futuro vede solo l’Inter, stesso pensiero che ha la dirigenza su di lui, che vorrebbe concludere questa trattativa anche in maniera molto veloce. La distanza tra le due parti, però, non è poi così minima, anzi il calciatore vorrebbe un aumento di stipendi rispetto a quello attuale.

“Qualcosa come 5 milioni netti per annata”, riporta Tuttosport, a confronto con i circa 4 milioni che percepisce ora l’ex Atalanta. I contatti tra le parti ci sono, e ci saranno nei prossimi giorni/mesi, e la sensazione è che con l’offerta giusta si possa chiudere immediatamente. Ma attenzione a portarla troppo per le lunghe, perché alla finestra ci sono tanti club interessati, e Bastoni allora potrebbe diventare, in caso di mancato rinnovo, il pezzo da novanta sacrificato nel mercato.