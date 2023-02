Calciomercato Juventus, il Barcellona di Xavi blocca Fresneda | La situazione

Calciomercato Juventus, tra acquisti e rinnovi

Iván Fresneda torna in orbita Juventus, visto che il calciatore piace molto al club allenato da Allegri. Non ci sono solo i bianconeri però perchè il Barcellona sarebbe pronto a offrire al Real Valladolid e al calciatore una ricca offerta pur di non far trasferire il calciatore all’estero considerato che il calciatore piace moltissimo a Xavi.

Allo stesso tempo però il ds Cherubini deve sistemare le questioni legate ai rinnovi di Danilo e Cuadrado. Mentre il primo potrebbe restare, tanti sono i club interessati all’esterno colombiano ex Fiorentina, che piace a Roma, Inter e Al Nassr.