Calciomercato Juventus, si punta al terzino spagnolo | I dettagli

Calciomercato Juventus, Grimaldo resta un obiettivo

Pensieri di calciomercato per la Juventus: i bianconeri sono sempre alla ricerca di un terzino sinistro vista la situazione incerta di Alex Sandro a fine stagione. Per questo motivo, nella dirigenza bianconera resta come obiettivo per l’estate il nome di Alejandro Grimaldo del Benfica.

Mercato Juventus, il Benfica propone il rinnovo per Grimaldo

Come riportato dal quotidiano portoghese Record, il club lusitano proverà a fare di tutto per trattenerlo e per farlo sarebbero già iniziati i colloqui per un importante rinnovo contrattuale. Il contratto di Grimaldo con il Benfica scadrà a fine stagione, per questo motivo in caso di mancato rinnovo la Juventus si assicurerebbe un grande colpo a parametro zero.