Calciomercato Lazio, Sarri vuole ricomporre la coppia vincente | Lotito ci pensa

Lazio, proposto il nome di Giuntoli

Tra Igli Tare e Maurizio Sarri non scorre buon sangue e il dibattito tra i due non fa altro che animare l’ambiente in casa Lazio. Oggi nell’dizione de Il Messaggero spunta un retroscena proprio del tecnico biancoceleste, che parlando del vice Immobile, avrebbe parlato anche del nome fatto a Lotito per sostituire Tare: “Lotito pretende la Champions adesso, eppure punta tutto su un investimento importante a giugno su un attaccante.

Ci sta lavorando da tempo, Tare, in vista del rinnovo triennale, ma Sarri dovrà dare il suo benestare e soprattutto decidere se poi restare con la contemporanea permanenza del diesse. Non è una questione di incompatibilità caratteriale, ma proprio di feeling anche sui rinforzi e le scelte. Per questo Maurizio un anno fa aveva indicato Giuntoli (attuale dirigente del Napoli), uno in grado di capire il suo gioco e di seguirlo con nomi adatti (vedi Raspadori) alle sue caratteristiche. Il mercato si fa con le stesse idee“.