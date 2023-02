Calciomercato Milan, ci siamo per il rinnovo di un big

Milan-Giroud: oggi l’incontro decisivo

Oggi sarà un girono importante in casa Milan, sarà un giorno importante nella trattativa per il rinnovo contrattuale di Oliver Giroud. L’accordo totale ancora non è stato trovato, ma come riporta la Gazzetta dello Sport, oggi l’agente del calciatore viaggerà in direzione di Milano per incontrarsi con Paolo Maldini e Ricky Massara.

Le condizioni che vuole imporre il club sono facili: rinnovo contrattuale alle stesse condizioni attuali, ovvero 3,5 milioni netti l’anno. Da quello che filtra l’entourage del calciatore chiederà un piccolo ritocco al rialzo. Tutto però fa presagire ottimismo nella chiusura della trattativa tra Giroud ed il Milan.