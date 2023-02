Calciomercato Milan, terminato l’incontro per il rinnovo di Giroud | Le ultime

Calciomercato Milan, Giroud: manca la firma, ma arrivano segnali positivi

Nei giorni scorsi era stato programmato un incontro per poter decidere il futuro rossonero del vice Campione del mondo Olivier Giroud. Nella giornata odierna sembrano esserci segnali positivi tra l’entourage del francese e la dirigenza rossonera. Dunque, pur in assenza di firma definitiva, Giroud dovrebbe proseguire la propria avventura in rossonero.

Calciomercato Milan, Giroud: cosa manca per la firma

Secondo quanto riporta Sky Sport la differenza tra la domanda e l’offerta sembra essere tra i 200 e 300 mila euro. Il centravanti francese chiede 3,7 milioni, ma il Milan, ad oggi, sembra essersi spinto sui 3,5. Il mancato passaggio di Giroud all’Everton aveva dimostrato già le intenzioni dell’attaccante a voler proseguire l’avventura in rossonera. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.