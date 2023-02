Calciomercato Napoli, dopo quello di Lobotka si riflette su altri rinnovi

Il borsino dei rinnovi

Il Napoli ha da pochi giorni ufficializzato il rinnovo di contratto di Stanislav Lobotka, perno di Luciano Spalletti e dei partenopei, fino al 2027, ma nonostante ciò Giuntoli non ha intenzione di fermarsi e, al contrario, l’intenzione sua e di Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di blindare tutti i giocatori fondamentali per questo Napoli, per cercare di aprire un ciclo. I giocatori azzurri che andranno in scadenza nel 2023 sono: Raspadori (obbligo di riscatto al raggiungimento di certe condizioni), Ndombélé (diritto di riscatto), Simeone (obbligo di riscatto al raggiungimento di certe condizioni), Gollini (diritto di riscatto), Juan Jesus (opzione rinnovo 1 anno), Bereszynski (diritto di riscatto); mentre nel 2024: Zielinski, Lozano, Rrahmani, Meret (opzione rinnovo 1 anno), Demme.

Le priorità sono tre

Nonostante i tanti giocatori, citati in precedenza, che nell’arco di 2 anni andranno in scadenza, il Napoli vuole interessarsi ora, dopo aver completato il rinnovo di Lobotka, esclusivamente a tre giocatori, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo, che la dirigenza ritiene fondamentali per proseguire il percorso iniziato l’anno scorso e sbocciato quest’anno con Spalletti. Partendo da Juan Jesus, il brasiliano è un uomo di fiducia del tecnico toscano, che l’ha avuto anche alla Roma, ed è colui il cui contratto scadrà prima. Il difensore è considerato un ottima alternativa alla difesa del Napoli, utile anche per far riposare Kim e Rrahmani. Passando proprio al kosovaro, il suo contratto terminerà, invece, nel 2024, ma il Napoli intende blindarlo subito per non rischiare di perderlo a zero in futuro. L’ex Verona è molto stimato da Spalletti, che ama il suo spirito propositivo e offensivo, e proprio per questo il Napoli vuole estendere il suo contratto. Infine vi è Di Lorenzo, la cui situazione è ben diversa. Il terzino italiano andrà in scadenza di contratto infatti nel 2026, ma nonostante ciò la dirigenza dei partenopei ha intenzione di prolungare ulteriormente il suo contratto viste le squadre interessate nell’ex Empoli, e visto che è un cardine nel gioco del Napoli e dello spogliatoio. Non scordiamoci infatti che Di Lorenzo è il capitano degli azzurri.