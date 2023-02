Calciomercato Roma, due talenti turchi per Mourinho | Piace tanto l’ex Barcellona

Roma, i gioiellini dell’affare Zaniolo

Nell’affare ormai concluso, che a portato Nicolò Zaniolo al Galatasaray, oltre alla parte economica, la Roma ha avuto il diritto di prelazione su due giovani talenti del calcio turco: Demir e Akman.

Yusuf Demir, 19 anni, è un attaccante molto tecnico sa agire anche da trequartista o ala, può essere schierato da centravanti o da falso nueve. Di piede mancino, è agile nelle movenze e dotato di un ottimo mancino, viene considerato uno dei migliori talenti della sua generazione. Cresciuto nelle giovanili del Rapid Vienna, ed acquistato poi nel 2021 dal Barcellona, dove con Koeman ha fatto qualche apparizione per poi non trovare più spazio con Xavi. Arrivato lo scorso settembre al Galtasary per 6 milioni.

Efe Akman, 16 anni, è uno dei talenti cristallini della Turchia. Su di lui tanti riflettori puntati dato che è figlio della stella del Galatasaray e della Nazionale turca Ahyan Akman. Piede naturale il destro è un giocatore davvero molto tecnico e dotato di un’ottima visione di gioco, può interpretare sia il ruolo di mediano davanti la difesa e all’occorrenza anche la mezzala.