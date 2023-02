Calciomercato Roma, una big europea sull’attaccante: di chi si tratta

Calciomercato Roma, lo United pesca in casa giallorossa

Ieri c’è stata la conferenza stampa di Tiago Pinto in merito al mercato, dichiarato chiuso con la trattativa Zaniolo. Come sappiamo il calciomercato non dorme mai e la Roma rimane vigile, aspettando un’occasione da chiudere a giungo. Nel frattempo, la società giallorossa, deve tenere conto che, d’altra parte, potrebbe perdere qualche big a causa del FFP. Il Manchester United, ad esempio, sembra stia preparando il colpo finale per l’attaccante della Roma.

Roma, il Manchester United vuole Abraham

Il Manchester United sembra abbia messo nel mirino Tammy Abraham, giovane attaccante che quest’anno non sta brillando. L’inglese ha iniziato la stagione in modo pessimo per cercare di mantenersi per il Mondiale, poi neanche convocato. Ora sembra che il giocatore abbia cambiato marcia e ritrovato il senso del gol.