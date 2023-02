Come fare scommesse Italia sui cartellini gialli nel calcio

Il calcio è uno degli sport più popolari in Italia. E non sorprende che il quadro delle linee per gli eventi sportivi sia molto ampio. Si scommette non solo per la vittoria di una delle squadre, per il pareggio, per il numero di gol, ma anche per altri indicatori, ad esempio, spesso si scelgono e si scommesse Italia sui cartellini gialli. A quali punti bisogna prestare attenzione quando si analizza la prossima partita, e quali tipi di scommesse su questo indicatore di gioco esistono? Cerchiamo di capire più in dettaglio questo aspetto.

Cosa sono i cartellini gialli e cosa deve considerare uno scommettitore?

L’indicatore principale nel calcio sono, ovviamente, i gol di entrambe le squadre. Tuttavia, non sono gli unici a determinare il risultato della partita. Le ammonizioni, ovvero i cartellini gialli, sono i principali indicatori statistici della partita. Possono causare la sconfitta di una certa squadra e la vittoria dell’altra. Le piccole infrazioni in campo non vengono registrate ufficialmente: vengono emessi solo avvertimenti verbali. Tuttavia, se la violazione è grave, l’arbitro estrae necessariamente un cartellino dalla tasca e lo mostra all’atleta. In effetti, i cartellini gialli sono indicatori della maleducazione reciproca degli atleti.

Ma come fare scommesse Italia su questo indicatore? Forse inizialmente sembrerà che sia impossibile prevedere il numero di cartellini gialli, ma per gli scommettitori esperti non è così. Essi prendono in considerazione punti così importanti:

Il ruolo dell’arbitro è fondamentale. Infatti, il numero di cartellini dipende dal tipo di capo arbitro che arbitra la partita. Se è severo, anche in una partita regolare può trovare molte violazioni. Pertanto, in questo caso, si otterrà il numero massimo di cartellini gialli, che viene preso in considerazione da chi effettua le scommesse Italia .

Oltre alle peculiarità del giudizio su un determinato arbitro, è necessario considerare le presunte caratteristiche del gioco degli atleti. Naturalmente, per effettuare scommesse Italia di successo, è necessario avere una buona conoscenza personale del calcio, essere in grado di analizzare una situazione specifica, tenendo conto di diversi fattori introduttivi. Prestare attenzione al principio del gioco, alla motivazione di entrambe le squadre, allo stile di gioco degli atleti e molto altro ancora. Trovare informazioni per fare delle buone scommesse Italia non sarà difficile, poiché gli eventi calcistici sono attivamente e ampiamente coperti da molti siti specializzati su Internet.

È meglio scegliere la modalità live per queste scommesse. Le statistiche sono, ovviamente, buone, ma solo da esse non è possibile prevedere con precisione ciò che accadrà sul campo di calcio. Gli scommettitori esperti, avendo appreso i dati statistici, già nel corso della partita effettuano le scommesse, tenendo conto degli eventi che si svolgono in tempo reale.

Tipi di scommesse sui cartellini gialli

Analizziamo brevemente quali sono le opzioni per scommettere sui cartellini gialli:

Vincitore. In questo caso, lo scommettitore indica la squadra i cui atleti, a suo parere, riceveranno il maggior numero di ammonizioni. La pittura nei bookmakers permette di scegliere un pareggio, una doppia chance.

Totale. Questo è un tipo di scommessa in cui lo scommettitore deve indovinare la prestazione complessiva. In parole povere, si tratta del numero totale di cartellini gialli che verranno ricevuti durante la partita da tutte le squadre.

Handicap. È necessario determinare quale sarà il numero di ammonizioni che separano gli avversari.

Per un certo tempo. Lo scommettitore effettua una scommessa che riguarda un determinato segmento della partita. Deve quindi prevedere quale dei due tempi sarà più produttivo in termini di numero di cartellini gialli ricevuti da una o due squadre.

Ma i bookmaker offrono molte altre opzioni per le scommesse. Ad esempio, è possibile pronosticare il momento in cui verrà ricevuta la prima ammonizione o a quale atleta specifico l’arbitro la mostrerà.