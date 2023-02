Grosso guaio a Manchester City Town: i club rivali chiedono l’esclusione dalla Premier

A Manchester sponda City le acque non sono troppo calme, anzi.

Nella tranquilla Manchester la vita scorre tranquilla, ma non possiamo asserire ciò nel quartier generale del City, che è accusato di aver aver compiuto operazioni poco chiare nel bilancio societario. Insomma un brutto affare, che in un certo qual modo è simile a quello della Juventus, e che ora rischia di macchiare per sempre la storia dei due club.

Oggi pomeriggio nella grigia e fredda Londra si è tenuta una riunione con i proprietari e rappresentati dei club di Premier League, compresi quelli del City che hanno ricevuto un’accoglienza non proprio in British Style.

Dai primi rumors, sembra che prevalga la decisione di escludere il City dalla Premier League e quindi di relegarlo in Premier League, ma non solo, i vari club sono decisi ad intentare contro il club di Manchester, una causa milionaria per avere un risarcimento dee danni d’immagine che questo scandalo potrebbe causare.

Insomma si attendono tempi duri per la proprietà Saudita, con Pep Guardiola che sarebbe pronto ad abbandonare la nave per andare incontro ad una nuova avventura in panchina.