Inter col volto nuovo dopo i rientri di Lukaku e Brozovic

Inzaghi può tornare a contare sui due tasselli importanti

È ora di fare sul serio in casa Inter. Per Simone Inzaghi comincia il periodo di stagione in cui si può fare veramente sul serio. Lo testimoniamo i rientri in gruppo di Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, due pedine che sono mancate nel puzzle, che si rivelano sempre fondamentali per l’impianto di gioco espresso dai nerazzurri. Brozovic è parte integrante della manovra a centrocampo, colui che si prende le redini di smistare il gioco e dettare i tempi. Lukaku il vero finalizzatore che ha deluso, e non poco le aspettative quest anno, nonostante i ripetuti infortuni occorsi. Ma ora si entra nella fase decisiva della stagione con i problemi ormai archiviati. Proprio Inzaghi nel post derby ha dichiarato che le due assenze sono forse state un pò trascurate da qualcuno, e ribadendo come i loro rientri possano fare la differenza per il proseguimento della stagione. Perchè subentra nuovamente la Champions, in cui l’Inter andrà di scena negli ottavi di finale contro il Porto a fine mese. Dunque era di primaria importanza recuperare questi elementi in ottica di impegni ravvicinati.