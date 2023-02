Inter, parla Bastoni: “Sto bene qui, proviamo a vincerle tutte”

Inter, le parole di Alessandro Bastoni dopo la vittoria nel derby

La doppia vittoria contro il Milan in Supercoppa e nell’ultima giornata di campionato ha lanciato le ambizioni dell’Inter: lo sa bene Alessandro Bastoni, leader della retroguardia nerazzurra, che ai microfoni di Sportmediaset ha parlato dei piani presenti e futuri dell’Inter. Ecco le sue parole:

“Derby? Sapevamo dell’importanza di questa partita perché, al di là dei tre punti, era importante dare un segnale a noi stessi. Dopo Riad non siamo riusciti a portare avanti il momento positivo con la sconfitta con l’Empoli, quindi era molto importante vincere. Era un derby molto importante.

La parola da ricercare è continuità?

“Sì, sicuramente è mancata un po’ in questa stagione ed è il motivo per il quale siamo a -13 dal Napoli, perché poi nello scontro diretto abbiamo visto che possiamo giocare con chiunque ed è proprio la continuità che ci manca e che continuiamo a ricercare. Il divario è tanto ed è inutile nasconderlo, però abbiamo voglia di vincere e da qua a fine stagione proveremo a vincerle tutte e vedremo come si comporterà il Napoli. Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e proveremo a vincerle tutte“.

Possiamo dire che qui hai trovato la tua dimensione ideale?

“Sì, io in questo momento mi sento soddisfatto, sto bene qua. La mia famiglia sta bene qua, quindi per adesso va tutto bene“.

Su Lukaku.

“Ha avuto un infortunio più grave di quello che sembrava e ha avuto bisogno di più tempo per rientrare e per tornare ad essere quello che conosciamo ma ci darà una grande mano da qui a fine stagione“.