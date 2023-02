Juventus, un saldo negativo da brividi, ma…

Juventus, saldo negativo di 337milioni

La Juventus si piazza al nono posto per spese sul mercato negli ultimi 5 anni, con un saldo negativo di ben 337 milioni di euro, come riportato da “Sky Sport”. In questa stagione la Juve vanta un positivo di 42 milioni di euro, ma che non bastano a risanare i passivi molto pesanti degli ultimi 4 anni. Tutto sommatto, il negativo nelle casse bianconere, non la fa essere nelle prime posizioni di questa NON BELLA classifica. Come si potrebbe immaginare, il podio è tutto di Premier League: gradino più basso per l’Arsenal ( -544 milioni di euro), secondo posto per il Manchester United (-670 milioni di euro) ed in vetta il Chelsea, primo in assoluto per spese nelle ultime 5 stagioni, con un passivo addirirttura di 749 milioni di euro, ovviamente il passivo del Chelsea è stata notevolmente influenzato dalla faraonica campagna acquisti del calciomercato invernale appena concluso.