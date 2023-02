La Serie A sotto la lente dei bookmakers | Le quote migliori e i BONUS di BENVENUTO

Serie A, il prossimo turno visto dai bookmakers

La 22a giornata di Serie A si sta avvicinando, quindi è ora di iniziare ad analizzare le varie partite che la compongono.

Milan-Torino: anticipo che vale una stagione

I campioni in carica del Milan si sono ritrovati in poche settimane da essere una delle pretendenti alla rincorsa al Napoli ad essere attualmente sesti in classifica. Il Torino dal lato suo, sta disputando un ottimo campionato ed è settimo proprio alle spalle dei rossoneri. La volontà dei rossoneri, in casa, di vincere dovrebbe prevalere e quindi il segno 1 lo troviamo con una quota maggiore su Sportbet a 1,85,

Empoli-Spezia: sabato ore 15

Allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, si sfidano Empoli–Spezia: padroni di casa che viaggiano tranquilli a metà classifica, a +8 proprio dallo Spezia quartultimo. Due difese molto perforate, quindi in una gara aperta, ci aspettiamo un po’ di gol e quindi OV1,5 è quotato a 1,33 su Betfair.

Si vola in Puglia per Lecce-Roma

Bella partita anche quelle delle 18 di sabato tra Lecce e Roma: padroni di casa che vogliono dare continuità alla vittoria esterna a Cremona, mentre ospiti che vogliono consolidare la loro posizione nelle prime 4 posizioni. Gara che si prospetta tattica, con entrambe le squadre propense a non perderla, e opteremo per vedere la quota di un X2, quotata maggiormente su Sportbet a 1,23.

Sarri sfida Gasperini per la Champions

All’Olimpico di Roma, alle 20.45 sfida importantissima per un posto in Champions League tra Lazio e Atalanta. Biancocelesti che arrivano da due pareggi consecutivi, e tanti problemi nei secondi tempi; ospiti invece arrivano dalla battuta d’arresto contro il Sassuolo. Parliamo di due squadre che segnano tanto, quindi andiamo an controllare subito il segno Gol che troviamo nella quota maggiore su bet365 a 1,67.

Pranzo domenicale con Udinese-Sassuolo

Alle 12.30 a Udine abbiamo Udinese–Sassuolo. Bianconeri in una piccola flessione fisica, dopo le ottime prestazioni di inizio campionato, caratterizzata anche da qualche infortunio; ospiti invece in un buon momento e reduci dalla vittoria straripante contro il Milan e dalla vittoria contro l’Atalanta. I padroni di casa però non dovrebbero uscire dal match con un risultato negativo, quindi controlliamo l’1X che troviamo a 1,29 su SportBet.

Alle 15 Bologna-Monza

Bologna e Monza hanno messo nel mirino il posto in Conference League: la squadra di Tiago Motta viene da 4 risultati utili consecutivi, ancora meglio ha fatto la squadra allenata da Palladino reduce da 6 risultati utili consecutivi. Due squadre che giocano in maniera molto propositiva, e che quindi garantiscono spettacolo e se c’è spettacolo ci saranno i gol. Il segno OVER1,5 infatti è quotato 1.36 su bet365.

Allo Stadium arrivano i Viola

Juventus–Fiorentina è da sempre una partita molto sentita. Padroni di casa che devono continuare la risalita della classifica, attendendo quello che sarà il ricorso al CONI per i 15 punti di penalizzazione ricevuti; ospiti invece che vogliono allontanarsi dalla parte destra della classifica e cercare di rialzare una stagione fino ad ora abbastanza opaca. I padroni di casa però hanno un solo risultato ovvero la vittoria, quindi segno 1 dato a 1,87 su Sportbet.

Il Napoli vuole lo scudetto

Allo stadio Maradona alle 20.45 si gioca Napoli–Cremonese: partenopei che non si fermano davanti a nulla, continuano a macinare vittorie su vittorie; ospiti invece ancora ultimi in classifica e in una situazione molto molto complicata. Si prospetta una partita molto difficile per la squadra di Ballardini, che sarà costretta a raccogliere più volte il pallone dalla propria rete, e quindi OVER 2,5 quotato a 1.44 su Betfair.

Primo posticipo del lunedì a Verona

Verona–Salernitana si gioca alle 18.30 del lunedì, ed aprira la giornata che chiude la 22a gionata di campionato. Padroni di casa 18esimi(14 punti) contro i campani 16esimi(21 punti) quindi pieno scontro per la salvezza. Vediamo la quota dell’1X: 1.21 su Sportbet.

Si chiude al Marassi

22a giornata di serie A che si chiude a Genova tra Sampdoria e Inter: la squadra allenata da Stankovic viene da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, che la condannano al penultimo posto in classifica a 10 punti; i nerazzurri invece sono rimasti come unica squadra a provare a rincorrere il Napoli che vola. Le differenze di forze in campo sono notevoli e quindi segno 2 dato a 1,49 su Sportbet.