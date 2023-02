Lazio, l’attaccante vuole tornare al gol: le ultime

Lazio, Immobile non segna da Lecce

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha fame di gol. L’attaccante napoletano è stato troppo fermo ai box e per uno come lui , stare cosi lontano da gol è una maledizione. Qualche spezzone gli è stato concesso da mister, esempio la Fiorentina, dove ha sfiorato anche il gol. Ciro è dal 4 gennaio che non insacca il pallone in rete.

Lazio, Immobile deve ancora recuperare

Come dicevamo, il numero 17 biancoceleste, aveva fatto molto bene contro la Fiorentina, e mister Sarri ha voluto riprovarlo titolare. Nel match contro Juventus e Verona, l’attaccante ha dimostrato grande attaccamento alla maglia ma, anche, il fatto che ancora non ha raggiunto la condizione fisica ottimale.