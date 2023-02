Roma, che passione per Damiano dei Maneskin

Damiano dei Maneskin, tra campo e palco

Conosciamo tutti il gruppo musicale che sta spopolando non solo nel nostro paese, ma ormai in tutto il mondo. Il suo frontman, Damiano, oltre ad essere cantante di tutto rispetto, nutre una passione incredibile per la sua squadra del cuore: la Roma. Il suo ultimo gesto d’amore durante il suo ennesimo concerto sold out, negli Stati Uniti, si è mostrato a torso nudo e con la sciarpa giallorossa al collo. Non molto tempo prima invece, una sua battuta su una ragazza che indossava una maglia della Lazio ad un suo concerto aveva generato non poche polemiche, con annesse botta e risposte social tra il club biancoceleste e la Roma. Quindi Damiano non nasconde per nulla la sua passione per i giallorossi, tanto che spesso è stato avvistato con la sciarpa in tribuna vip, e la sfida Roma-Napoli ha preferito vederla in Curva Sud in incognito.