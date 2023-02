Serie B: il programma della 24^ giornata. Anticipo al Luigi Ferraris, il Genoa attende il Palermo

Il programma della 24^ giornata di Serie B

La Serie B apre la 24^ giornata con un anticipo di lusso, il Genoa attende un Palermo lanciatissimo dalla vittoria casalinga contro la Reggina, con Brunori in veste di bomber trascinatore. Il sabato prevede al Granillo la sfida tra Reggina e Pisa, con i nerazzurri in cerca di riscatto dopo la brutta partenza nel girone di ritorno, il Frosinone vuole ancora i tre punti contro l Cittadella, mentre il sorprendente Sudtirol attende al Druso il Como in cerca di punti salvezza.

Il programma completo:

VENERDÍ 10 FEBBRAIO

GENOA – PALERMO h. 20.30

SABATO 11 FEBBRAIO

BRESCIA – MODENA h. 14.00

CAGLIARI – BENEVENTO h. 14.00

FROSINONE – CITTADELLA h. 14.00

REGGINA – PISA h. 14.00

SUDTIROL – COMO h. 14.00

VENEZIA – SPAL h. 14.00

ASCOLI – PERUGIA h. 16.15

TERNANA – PARMA h. 16.15

DOMENICA 12 FEBBRAIO

BARI – COSENZA h. 16.15