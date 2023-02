Calciomercato Inter, il brasiliano per sostituire Handanovic: i dettagli

Calciomercato Inter, il sostituto di Handanovic arriva dalla Premier

La lunga avventura in nerazzurro di Samir Handanovic sta per arrivare al termine. La stagione della slovacco è stata condizionata da infortuni e dal sorpasso nelle gerarchie del portiere camerunense Onana. I dirigenti dell’Inter cominciano a guardarsi intorno per poter sostituire il capitano nerazzurro nella prossima stagione. Tra i candidati al ruolo di portiere dell’Inter c’è l’ex portiere della Juventus Neto.

Calciomercato Inter, Neto colpo a zero

Infatti, stando a quanto riporta Tuttosport, il club nerazzurro sembra aver sondato il terreno per il portiere brasiliano in forza al Bournemouth. Neto sarebbe in scadenza di contratto con il club inglese alla fine di questa stagione. Nei prossimi mesi i dirigenti nerazzurri potrebbero affondare il colpo e portare a Milano l’estremo difensore brasiliano.