Calciomercato Inter, il rinnovo di Bastoni tiene banco | Le ultime

Rinnovo non semplice per Bastoni

Calciomercato Inter, il rinnovo di Bastoni è nella lista di Marotta

Il tema rinnovi di contratto assorbe le questioni del mercato in casa Inter: uno dei contratti più importanti nella lista di Marotta è quello di Alessandro Bastoni, che ieri in un’intervista ha dichiarato di sentirsi a casa e che non è intenzionato a valutare ipotesi di trasferimenti lontano da Milano.

Mercato Inter, la distanza tra domanda e offerta per Bastoni è ancora alta

Come riporta Il Corriere dello Sport, la trattativa per il rinnovo del centrale nerazzurro non è semplice. Le distanze tra domanda (6 milioni) e offerta (4,5) sono significative. Ma il fatto che Bastoni abbia comunque l’Inter come priorità alimenta la fiducia.