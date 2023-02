Calciomercato Inter, l’argentino ai saluti: i dettagli

Calciomercato Inter, Correa potrebbe salutare i nerazzurri

I rapporti tra l’argentino Joaquin Correa e il club nerazzurro sarebbero ai minimi storici, tanto che l’Inter starebbe pensando di cedere l’attaccante al termine di questa stagione. Voluto fortemente da Simone Inzaghi nella passata stagione, il calciatore non ha mai inciso a causa dei numerosi guai fisici che lo hanno condizionato durante tutta la sua esperienza nerazzurra, l’ultimo proprio alla vigilia del derby di domenica scorsa vinto dall’Inter.

Calciomercato Inter, il rimpianto Dybala e la ricerca del sostituto

Il Corriere dello Sport è pienamente convinto della cessione imminente di Correa che terminerebbe la propria avventura nerazzurra con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del proprio contratto. Durante, la scorsa estate, il calciatore è stato accostato più volte ai francesi del Marsiglia con trattativa sfumata e conseguente permanenza in nerazzurra dell’attaccante. Il mancato passaggio al club francese non ha permesso al club di affondare il colpo Dybala con grande rimpianto e rammarico dei tifosi nerazzurri. Con l’eventuale cessione del Tucu il club dovrà intervenire per poter sostituire il calciatore cercando un profilo in grande di puntare e saltare l’uomo creando superiorità numerica.