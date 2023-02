Calciomercato Juventus, il centrocampista torna a Torino

Juventus, occhi puntati sui rientri dai prestiti

In una stagione che, per via delle vicende extra campo, sta diventando più strana del normale, ma con due obbiettivi ancora possibili da centrare( Europa League e Coppa Italia), la Juventus da uno sguardo a quello che potrebbe esser il futuro. Quasi sicuramente tornerà a Torino Nicolò Rovella, in prestito al Monza quest’anno con cui ha battuto per ben due volte in stagione proprio la sua Juventus. Ma non dimentichiamo di altri talenti che la Juve ha in giro per l’Italia: Ranocchia e Nicolussi Caviglia.

Per loro ci sono chance di ritornare a casa, ma saranno da valutare fino a fine stagione. Nel centrocampo del futuro potrebbe farci parte anche Frattesi, inserito come mezzala destra e Fagioli spostato a sinistra. Non dimentichiamoci dei già presenti Locatelli e Miretti…. Insomma una Juventus a base italiana e molto giovane. AH e c’è sempre anche Paul Pogba, che speriamo possa tornare al più presto disponibile.