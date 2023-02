Calciomercato Juventus, un big dipende dai risultati

Juventus, Di Maria vuole restare

Stagione particolare per la Juventus: risultati alti e bassi sul campo, penalizzazioni della Federazione, pubblico ministero che si espone in maniera esagerata e ricorsi al Coni. In questa situazione non credeva di trovarsi un campione approdato alla squadra di allegri in estate: Angel Di Maria. Come tutti sappiamo il suo contratto scade a fine campionato e bisogna capire che prospetti hanno per il futuro il giocatore e la società.

Come riferito da Gazzetta.it, Angel Di Maria sta bene a Torino e si sente finalmente al centro del progetto. Infatti dopo un inizio con molti infortuni è ora finalmente tornato a dare continuità alle sue prestazioni. Sicuramente ipotizzare ora un discorso su un possibile rinnovo è insensato, anche perché molto dipenderà dai risultati sportivi conseguiti in questa stagione.