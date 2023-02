Calciomercato Milan: i rossoneri accelerano per la giovane stella dell’Arsenal

Il Milan interessato alla giovane stella dell’Arsenal

Il rinnovo di Giroud si complica, Maldini e Massara ieri non hanno trovato l’accordo con l’entourage dell’ex attaccante dell’Arsenal, e quindi se Giroud dovesse lasciare i rossoneri urge per il prossimo campionato un rinforzo in attacco, probabilmente più di uno considerando anche l’età di Ibrahimovic.

FOLARIN BALOGUN

Il Milan, secondo quanto riporta il Daily Mail sarebbe piombato sul giovane attaccante di proprietà dell’Arsenal ma attualmente al Reims, Folarin Balogun.

Balogun è attualmente il capocannoniere di Ligue1 con 14 reti all’attivo, ed al termine di questa stagione farebeb ritorno ai Gunners, ma sarebbe chiuso da Gabriel Jesus e Nkhetiah. Il Milan potrebbe affondare il colpo la prossima estate, assicurando un prospetto con grandi qualità realizzative