Calciomercato Milan, l’agente Giroud svela: “Su Olivier decidono loro. Siamo vicini e lontani”

Milan, non ci siamo ancora per il rinnovo di Giroud

Nella serata di ieri si è concluso l’incontro tra il Milan e l’agente di Giroud per il prolungamento del contratto del francese a 4 milioni netti a stagione. Ai microfoni di Calciomercato.com l’agente risponde così: “Si vedrà. Siamo vicini e lontani allo stesso tempo: per fare un gol a volte bastano 5 centimetri, sei dentro o fuori. Non si sa mai… Non so, decidono loro”. Da quello che si può trapelare, la distanza tra le due parti è di circa 500 mila euro: 3,5 milioni l’offerta e 4milioni la richieste. Non bisogna temere comunque, perché entrambe le parti vogliono trovare un’accordo.