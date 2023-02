Calciomercato Napoli, ecco quanto chiede De Laurentiis per il centrocampista | I dettagli

Calciomercato Napoli, De Laurentiis e i 50 milioni per Elmas

Tra i protagonisti della grande stagione del club partenopeo c’è senza dubbio la sorpresa Elijf Elmas. Il macedone prosegue la sua straordinaria stagione collezionando una serie di grandi prestazioni e gol, anche partendo spesso dalla panchina. Tuttavia, lo scorso anno l’appeal del calciatore macedone era su ben altri piani. Infatti, secondo quanto riporta un’indiscrezione riportata dal cronista Francesco Modugno a Televomero, le richieste della dirigenza del Napoli per il proprio calciatore erano ritenuto altissime. Modugno spiega: “Tra i giocatori più rivalutati del Napoli c’è Elmas, l’anno scorso a fronte di una richiesta di 50 milioni nessuno si sedeva a trattare. Ora qualche acquirente si può trovare”.

Calciomercato Napoli, le parole di Modugno sui rinnovi Osimhen e Spalletti

Nell’intervista il cronista ha parlato anche dei rinnovi di Osimhen e Spalletti. Sul primo ha trattato il tema della necessità di proseguire il progetto accontentando i campioni per poter mantenere la linea di costruzione per il futuro. Il giornalista ha parlato di “follia lucida” di De Laurentiis nel tenere ancora Osimhen e accontentare le sue richieste. Modugno ha aggiunto: “Andrebbe convinto il giocatore a restare, magari sfruttando un eventuale fattore emotivo successivo alla vittoria del campionato. Giuntoli e la squadra squadra di lavoro sono per il tifoso una garanzia di competitività, ma bisogna dirsi la verità: per vincere servono i campioni, questi costano. Per pagarli servono i soldi”. Su Spalletti, invece, mostra il proprio scetticismo sulla durata della permanenza in azzurro del tecnico toscano sottolineando: “Non so lui quanto abbia voglia, in questa fase della sua vita, di legarsi a un progetto pluriennale”.