Calciomercato Roma, nuovo assalto al centrocampista: Tiago Pinto ci riprova

La Roma corteggia il calciatore del Sassuolo

Le due nobili casate calcistiche dell’Urbe le ha sperimentate quando si faceva le ossa nelle giovanili. Lazio tra il 2006 e il 2014, Roma tra il 2014 e il 2017. Quest’ultima, però, ora che il ragazzo, da promessa, è diventato certezza certificata dalle buone referenze fornibili da Ascoli, Empoli, Monza e Sassuolo, vorrebbe adesso averlo nella sua famiglia principale, quella della prima squadra.

Su di lui anche Juventus, Milan e Inter

“La Roma 24” ricorda come, per assicurarsi il giocatore attualmente in neroverde alla corte di mister Alessio Dionisi, i giallorossi abbiano già fatto un tentativo in gennaio. Poi tutto è saltato, temporaneamente, dall’operazione della cessione, poi mancata, di Nicolò Zaniolo al Bournemouth. Ma ora che Zaniolo è andato a disegnare il suo calcistico domani nella terra della Mezzaluna, i giallorossi vogliono ritentare il colpo. Ma non sono soltanto loro a non essersi levati Frattesi dalla testa. Il pensiero di avere il giocatore tra i propri stipendiati alberga anche negli ambienti di Juventus, Inter e Milan che hanno deciso di restare informate “minuto per minuto” su ciò che lo riguarda. Insomma, corsa a quattro per un calciatore che vanta finora 163 presenze con ventidue reti e ha già indossato quattro volte la casacca della nazionale. Promessa? Sì, mantenuta.