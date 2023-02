Calciomercato Roma, rinnovo complicato | L’Inter osserva

Calciomercato Roma, Smalling rinnovo difficile

Chris Smalling si è preso con il tempo e con una serie di grandi prestazioni le chiavi della difesa della Roma di José Mourinho. Il centrale inglese è diventato un pilastro fondamentale della formazione giallorossa. Tuttavia, il futuro di Smalling in giallorosso è incerto. Il 33enne inglese è in scadenza di contratto e, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.it, il club giallorosso starebbe cercando di convincere il calciatore a restare nella Capitale con un aumento di stipendio (attualmente percepisce 3.8 milioni annui), ma, per ora, non esiste alcun accordo. Bisogna comprendere se il problema è di natura economica anche se, Tiago Pinto, proverà a convincere il calciatore a proseguire in giallorosso.

Calciomercato Roma, Smalling a Milano?

Lo scorso anno una situazione analoga a quella che vive attualmente Chris Smalling aveva portato Mkhitaryan da Roma a Milano, sponda nerazzura, a parametro zero. In queste settimane in casa nerazzurra si cercano soluzioni future per il reparto di difensivo che, con Skriniar ormai partente e con i problemi degli ex laziali De Vrji e Acerbi, dovrà essere rinnovato. L’Inter resta spettatore interessato e attende risvolti nella vicenda per poter, eventualmente, affondare il colpo in vista della prossima stagione.