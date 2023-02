Il Chelsea ora ha fretta di vendere: Lukaku resta sul mercato e l’Inter aspetta

Dopo il mercato milionario ora il Chelsea ora l’imperativo è vendere. Secondo quanto riportato da ESPN, il club inglese vuole rientrare dei tanti milioni spesi quest’estate ma anche nell’ultima sessione di mercato e dove sono arrivati acquisti importanti. Ed ecco allora che potrebbero partire calciatori come Hudson-Odoi, Ziyech, Aubameyang, Kante(a parametro zero), Pulisic ma soprattutto Lukaku, che potrebbe essere messo sul mercato per rientrare di 300 milioni di euro.

L’Inter aspetta e valuta visto che l’attaccante belga si trova nel club di Milano in prestito oneroso con tutti i discorsi però che sono rimandati a fine stagione.