Il venerdì dei bookmakers, tra Italia e Germania | Bonus di benvenuto

Il Milan ha bisogno di vincere

Stasera con Milan–Torino si apre il 22° turno della serie A. Rossoneri che devono assolutamente tornare a vincere dopo tre sconfitte consecutive( Lazio, Sassuolo e Inter) che hanno notevolmente complicato la classifica facendoli scendere dal secondo al sesto posto; i granata sicuramente non andranno a fare da vittima sacrificale a Milano, dato che loro sono in corsa proprio per un posto in Europa, e vogliono dare seguito alle buone prestazioni offerte. Tutto sommato però la squadra di casa ha solo una possibilità, quindi l’1 è quotato 1.85 su Sportbet e 1,80 su Betfair.

In Germania occhi puntati sull’anticipo di Bundesliga

In Bundesliga si parte con l’anticipo della 20a giornata con Schalke–Wolfsburg. Ospiti che viaggiano a -7 dalla zona Champions League che si è allontanata con le due sconfitte consecutive; padroni di casa invece che sono ultimi, con soli 11 punti raccolti, e che in casa hanno raccolto soltanto 8 punti. Quindi valuteremo il segno X2 quotato 1.27 su Sportbet, 1,26 su Goldbet e 1,22 su Betfair.