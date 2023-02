Inter, Inzaghi sorride: ritorna la LuLa

Inter, i nerazzurri si preparano per Samp Inter

Inzaghi sta preparando la squadra in vista di Sampdoria-Inter, in programma lunedì sera alle 20 e 45. I nerazzurri sono galvanizzati in seguito alla vittoria ottenuto contro il Milan nel Derby, e sperano di poter recuperare punti sul Napoli. A Marassi l’Inter spera di rompere il tabù trasferta perché, nonostante le 4 vittorie nelle ultime 6 gare lontano dal Meazza è da quasi 11 mesi, aprile dello scorso anno con la Juve, che la porta dell’Inter non rimane imbattuta quando ci si sposta da Milano. Un dato che mette in evidenza quanto l’Inter sia fragile difensivamente.

Inter, Lukaku torna al fianco di Lautaro Martinez

L’Inter ha voltato pagina in seguito al Derby ed è focalizzata al massimo sulla sfida contro la Sampdoria. In occasione della gara contro i liguri, Inzaghi potrebbe titolarizzare sia Romelu Lukaku che Lautaro Martinez, riportando in auge la LuLa, coppia che tanto ha fatto sognare i tifosi nerazzurri durante la stagione contiana. Il belga potrebbe ritrovare una maglia da titolare dopo quasi un mese e mezzo dalla gara con il Napoli in campionato. Chissà che Romelu non torni già da lunedì in ottima forma, anche in vista degli ottavi di Champions, dove l’Inter affronterà il Porto.