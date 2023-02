Juventus, Allegri pensa al 4-3-3

Cambio di modulo per Chiesa

Dopo i pessimi risultati di inizio stagione, Allegri ha plasmato la sua Juventus con un 3-5-2 compatto, capace di vincere 8 partite consecutive senza subire neanche una rete. Adesso con i rientri stabili di Chiesa, di Vlahovic e Di Maria che sta vivendo un po’ di continuità, sembra arrivato il momento di plasmare la Juventus come era stata pensata ad inizio stagione. Infatti Allegri sta seriamente pensando, come riportato da Tuttosport, di proporre un 4-3-3 per la gara di Domenica contro la Fiorentina. Possibile l’arretramento di Kostic al posto di Alex Sandro nella linea difensiva, cosi da poter inserire Chiesa nel tridente offensivo con Vlahovic e Di Maria.