Juventus, Bonucci torna in gruppo | Allegri sceglie la difesa

Juventus, Bonucci rientra in gruppo

La Juventus attende il rientro del suo capitano. Leonardo Bonucci torna in gruppo e lavorare con i compagni. L’infortunio al tendine dell’adduttore ha tenuto il centrale fermo ai box per diverso tempo e ha lasciato pochissime presenze al capitano della Juventus e della Nazionale. L’ultima presenza di Bonucci risale alla trasferta con il Verona vinta dai bianconeri per 1-0.

Juventus, dubbi sulla convocazione contro la Fiorentina

Il rientro in gruppo e i test odierni non garantiscono la presenza di Bonucci nel prossimo match casalingo contro la Fiorentina. Tuttavia, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, filtra ottimismo per la convocazione del centrale bianconero contro la Fiorentina. Nel caso in cui dovesse saltare il prossimo incontro ci sono buone probabilità di vedere Bonucci, almeno in panchina, in Europa League contro i francesi del Nantes.