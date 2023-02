Juventus, dubbi e certezze in vista della Fiorentina

“Juve, Pogba ancora out. Anche Rabiot a rischio per la Fiorentina”, questo è quanto riportato da Tuttosport.

Tanti quindi i problemi per Max Allegri in vista della sentitissima partita contro la squadra viola visto che oltre a Pogba(che continua il suo lavoro in palestra) e Rabiot, l’allenatore toscano dovrà rinunciare anche a Miretti. Chi potrebbe tornare però dal 1′ minuto è Federico Chiesa, grande ex della gara.