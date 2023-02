Luis Alberto croce e delizia | Ora è pronto a (ri)prendersi la Lazio

Luis Alberto: “Ho apprezzato l’interesse del Cadice”

Luis Alberto era cercato da club spagnoli durante la sessione di mercato appena terminata, ed a confermarlo è lo stesso giocatore sul canale Twitch del giornalista Benni Arroyo.

“Non stavo passando un buon momento. Quando mi e arrivato la notizia che mi volevano. Ho apprezzato molto l’interesse del Cadiz ha era un momento difficile. A gennaio non è semplice. Non voglio chiudere male con la Lazio. Quando andrò via parlerò con il presidente, con il direttore e con il mister con i quali ho un gran rapporto. Devo quasi tutto alla Lazio. Il club e i tifosi mi vogliono bene. Sarebbe stupido rompere male con loro. Fino all’ultimo giorno dato tutto per la Lazio cercando di portare la squadra in Champions”