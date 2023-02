Milan, oggi torna Ibrahimovic | Lo svedese pronto a ricominciare

Milan, dopo più di 8 mesi torna in campo Ibrahimovic

Serata fondamentale per il Milan oggi contro il Torino: gli uomini di Pioli dopo 3 sconfitte consecutive in campionato, devono necessariamente tornare alla vittoria per rimanere aggrappati al treno Champions. L’allenatore però, da oggi potrà contare su un uomo in più, ovvero Zlatan Ibrahimovic, di nuovo convocato dopo più di 8 mesi dall’ultima presenza in maglia rossonera.

Milan, per Ibrahimovic l’inizio di una nuova carriera

Come riporta Il Corriere dello Sport, Ibrahimovic stasera inizia un’altra carriera. L’ennesima vita di Zlatan che riparte ancora una volta, sfidando se stesso e non solo. Sul piano della carica e del carisma non si discute, bisognerà invece capire quale potrà essere il suo apporto quando entrerà in campo.