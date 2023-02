Milan-Torino, le ultimissime sulle formazioni

Milan-Torino, Pioli deve dare la scossa

Pioli deve dare la scossa la suo Milan per cercare di rimettersi in piedi dopo le brutte cadute delle ultime settimane. Il tecnico rossonero cambierà qualche carta in mezzo al campo. Si rivede Pobega che sostituirà un malconcio Bennacer. Mentre Juric proverà a colpire il Diavolo come ha già fatto in Coppa Italia.

Milan-Torino, le probabili formazioni

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, T. Hernandez; Diaz; Giroud, Leao. All. Pioli.

TORINO (3-4-2-1): M. Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Adopo, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric.