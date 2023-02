Milan-Torino, probabili formazioni e dove vederla

Questa sera alle 20:45 andrà in scena l’anticipo della 22^ giornata di Serie A a San Siro, con il Milan che affronterà il Torino.

Le condizioni delle due squadre

Quella che gli anni passati sarebbe stata una normale partita di metà stagione, quest’oggi avrà una valenza speciale e fondamentale. Il Milan, come sappiamo tutti, sta attraversando un profondo momento di crisi, scoppiato l’11 gennaio, proprio contro il Torino, che eliminò i rossoneri dalla Coppa Italia. In quella situazione la squadra di Pioli giocò una bruttissima partita, con i granata rimasti in dieci uomini, ma nonostante ciò il Milan non riuscì a superare la fortezza degli uomini di Juric, che riuscirono ad imporsi nei supplementari, con un gol di Adopo, sui rossoneri, nonostante l’inferiorità numerica. Sempre in questa stagione, il Torino riuscì a battere il Milan nella gara d’andata di campionato, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il Milan ha collezionato nelle ultime cinque partite di Serie A 3 sconfitte, tra cui l’ultima, tostissima e pesantissima, contro l’Inter, per 3-0, e 2 pareggi. Il Torino, invece, sta disputando un campionato spettacolare. I granata si trovano infatti attualmente al 7° posto, vale a dire zona Conference League, e nelle ultime cinque partite di campionato hanno portato a casa 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Questa partita potrebbe lasciare quindi un segno indelebile e sarà decisiva per il futuro del campionato delle due squadra. Da una parte se il Milan dovesse vincere, riuscirebbe ad uscire da questa situazione complessa, almeno momentaneamente, mentre il Torino rischierebbe di essere superato da Udinese e Bologna. Al contrario, invece, se ad avere la meglio saranno i granata, arriverebbero a soli -5 punti proprio dal Diavolo, che invece cadrebbe nell’oblio più profondo.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Calabria, Brahim Diaz, Bennacer, Tonali, Hernandez; Rebic, Giroud. All. Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Adopo, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric.

Dove vederla in tv

La partita verrà trasmessa e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.