Schalke 04-Wolfsburg, le ultimissime sulle formazioni

Che sfida per Reis e Kovac

Schalke 04-Wolfsburg, il momento delle squadre

Il Wolfsburg è imbattuto negli ultimi cinque precedenti con lo Schalke 04 ed anche in questa circostanza dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta. Per la squadra di Reis è fondamentale tornare a fare punti ma pure i biancoverdi di Kovac, non possono commettere troppi passi falsi se vogliono puntare all’Europa.

Schalke 04-Wolfsburg, le probabili formazioni

SCHALKE 04 (4-3-3): Fahrmann; Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen; Kral, Balanta, Krauß; Kozuki, Terodde, Skarke.

WOLFSBURG (4-3-3): Casteels; Baku, Bornauw, van de Ven, Otavio; Svanberg, Arnold, F. Nmecha; Wimmer, Wind, Kaminski.