Schalke 04-Wolfsburg, probabili formazioni e dove vederla

In data odierna, alle ore 20:30, tornerà in campo la Bundesliga con l’anticipo della 20^ giornata di campionato. Ad aprire le danze alla Veltins-Arena saranno i padroni di casa dello Schalke 04, che sfideranno il Wolfsburg.

Le condizioni delle due squadre

I padroni di casa si trovano attualmente all’ultimo posto in classifica, a 8 punti di distanza dal Bochum, che si trova attualmente al 15° posto, quindi in zona salvezza (ricordiamo che le squadre della Bundesliga sono in totale 18 e non 20). Il Wolfsburg, invece, si trova nel pieno del sogno Europa, visto che si trovano a -2 punti dal Friburgo, che è in zona Conference League. I Lupi hanno ripreso alla grande la stagione post mondiale, trovando tanti buoni risultati, ma anche qualche sconfitta grossolana di mezzo, come quella rimediata in Coppa di Germania contro l’Union Berlino. La Bundesliga è finora il campionato più aperto, dove tutto può ancora succedere, e dove è difficile stilare delle predizioni per la posizione finale delle squadre a fine campionato. Basti pensare che tra la prima in classifica, Bayern Monaco, e la sesta, Friburgo, ballano solamente 6 punti di differenza. I Die Knappen non vincono in campionato dal 9 novembre 2022, nel match contro il Magonza, e proprio per questo motivo la squadra di Reis dell’ex Sampdoria Yoshida ha voglia di riscattarsi e tornare alla vittoria per portare a casa dei punti importanti in chiave salvezza. Dall’altra parte, invece, gli uomini di Kovac vogliono dare continuità al loro percorso e per farlo devono iniziare a macinare vittorie e prestazioni convincenti, soprattutto se ambiscono all’Europa.

Le probabili formazioni di Schalke 04-Wolfsburg

SCHALKE 04 (4-2-3-1): Fahrmann; Brummer, Yoshida, Jenz, Uronen; Kral, Krauss; Kozuki, Balanta, Sharke; Terodde. All. Reis.

WOLFSBURG (3-5-2): Casteels; Lacroix, Bornauw, van de Ven; Baku, Svaberg, Arnold, Nmecha, P. Otavio; Wimmer, Wind. All. Kovac.

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio. Il match verrà trasmesso anche in diretta streaming su Now TV e Sky Go.