Serie B: il valore delle rose. Comunque vada il Sudtirol ha già vinto

Il Valore delle rose di Serie B, per la stagione 2022/23

Comunque vada il campionato di Serie B ha già una sua vincitrice, il Sudtirol infatti con la sua ultima posizione per quello che concerne il valore della rosa è quarta in classifica. Quattro sono le ultime vittorie consecutive dei tirolesi, due sono i punti di distacco dal Genoa secondo, ma sopratutto nel recente calciomercato si è privata del suo miglior uomo quel Nicolussi Caviglia andato alla Salernitana, con le prestazioni che non ne hanno minimamente risentito. Un plauso va al condottiero Bisoli, un allenatore che si sta togliendo molti sassolini dalle scarpe, ma sopratutto alla dirigenza del club biancorosso che ha sicuramente vinto la Coppa della virtuosità

In cima alla classifica abbiamo il Genoa, con un valore della rosa di 50 milioni di euro, al secondo posto il Parma con 48 milioni, squadra che non sta rendendo sul campo come ci si aspettava, poi il Cagliari di Ranieri ed un Venezia che si trova nei bassifondi della classifica, me che nel recente calciomercato ha deciso di liberarsi dei contratti importanti.

Infine, il Bari è la società che ha avuto il maggior incremento di valore della rosa, 86% in più, con Cheddira che è ormai promesso sposo del Napoli di De Laurentiis. Un matrimonio in famiglia!