Calciomercato Inter, che bagarre per Thuram | Marotta sfida Milan e Chelsea

Calciomercato Inter, la concorrenza per Thuram è tanta

In estate la corsa per Marcus Thuram sarà spietata. Tra le pretendenti c’è il Bayer Monaco, che si sta defilando perché vuole coltivare il sogno di portare in Germania Harry Kane dal Tottenham, e come seconda opzione puntare su Kolo Mouani dell’Eintracht Francoforte. Nella corsa al giocatore ci sono anche Chelsea( nonostante la sua rossa extra large non è mai da escludere), Atletico Madrid che aveva già provato a prendere il calciatore a gennaio, prima di virare sul Depay, e il Barcellona che ha bisogno di una alternativa a Lewandowsky, magari a parametro zero( dati i gravi problemi economici del club), ed infine ,ma non per posizione nella trattativa, Inter e Milan.

Calciomercato Inter, Marotta si è mosso in tempo per Thuram

La dirigenza interista, Marotta e Ausilio su tutti, si è mossa con anticipo sulle concorrenti. I dirigenti volevono portarlo a Milano già a gennaio, ma senza grandi capitali da poter investire sul mercato, si sono accontentati di partecipare all’asta, con qualche vantaggio, di giugno. L’Inter è pronta ad offrire al calciatore 5 milioni più bonus per accaparrarsi le sue prestazioni.

Calciomercato Inter, sarà derby per Thuram?

Leggermente più defilata, nella corsa al calciatore francese, è l’altra sponda di Milano, quella rossonera. Infatti Maldini deve trovare delle alternative a Giroud, e con Ibrahimovic prossimo all’addio e un deludente (per ora) Origi, il nome di Thuram farebbe comodo, e uno sgarbo ai cugini non sarebbe sgradito.