Calciomercato Inter, continuano i contatti con la Premier per l’esterno: le ultime

Calciomercato Inter, Dumfries verso la Premier

L’agente dell’esterno destro, Rafaela Pimenta, è in continua comunicazione con l’Inghilterra per portare il suo assistito in Premier League. Le squadre più interessate a Dumfries sono Chelsea, che già ha provato ad acquistarlo in estate, e il Manchester United che sta sondando il terreno. L’Inter ha deciso che il giocatore sacrificato sarà lui, per dare modo a Marotta di muoversi sul mercato.

Inter, ecco il sostituto di Dumfries

Con la probabile uscita di Dumfries, Marotta e Ausilio, hanno la possibilità di acquistare un giocatore di prospettiva adatto alla maglia nerazzurra. Il profilo individuato è quello di Noussair Mazraoui, esterno marocchino attualmente al Bayern Monaco, che sta trovando poco spazio visto, anche, l’arrivo di Joao Cancelo. Si spiega ora il viaggio che fece Ausilio al Mondiale ed il giocatore su cui si stava lavorando.