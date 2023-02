Calciomercato Inter, Marotta studia il dopo Correa: c’è un grande sogno per l’attacco

Calciomercato Inter, i nerazzurri sondano il terreno per Firminio

I dirigenti nerazzurri starebbero cercando alternative a Lukaku. Tuttavia, le speranze del club sarebbero ancora tutte su Big Rom che, a causa di una serie di infortuni e prestazioni non entusiasmanti, non ha inciso abbastanza sulla stagione dell’Inter. I nerazzurri sperano che le prestazioni del belga possano migliorare, vista anche l’enorme stima della società nei confronti del calciatore. I dirigenti dell’Inter, pur mostrando fiducia nei confronti Lukaku, non restano a guardare e cercano alternative. Infatti, tra i nomi presenti nella lista di Marotta, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe il brasiliano del Liverpool Roberto Firminio, in scadenza di contratto con gli inglesi.

Calciomercato Inter, Firminio: il nodo è l’ingaggio

La deludente stagione fino ad oggi e la linea di rinnovamento applicata dal Liverpool non hanno scalfito la grande fiducia del tecnico dei Reds, Jurgen Kloop, nei confronti dell’attaccante brasiliano. Infatti, il Liverpool sarebbe ottimista sul rinnovo. D’altro canto, l’agente del calciatore, Roger Wittmann, sarebbe cercando alternative concrete per portare il proprio calciatore in altre big europee (oltre all’Inter ci sarebbe Real Madrid, alla ricerca di un vice-Benzema, e Atletico Madrid). Il grande nodo per i nerazzurri è l’ingaggio. Il brasiliano percepisce uno stipendio di 10 milioni di euro, troppo per l’Inter con Lukaku in rosa. Non resta che attendere quale sarà il futuro di Lukaku e se i nerazzurri affonderanno il colpo Firminio rivoluzionando il proprio attacco.